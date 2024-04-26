سباق عالمي لتجهيز الجيوش والقدرات العسكرية استعدادا للحرب.. ماذا يحدث؟

تستعد العديد من دول لأخذ احتياطاتها العسكرية نتيجة نمو حدة الصراعات والتوترات التي تجتاح مناطق مختلفة من العالم، وبين الدول وبعضها، منها أمريكا ورسيا والصين وكوريا الشمالية وبريطانيا، ووسط تصاعد التوترات، أعلنت واشنطن أيضًا تطوير سلاحًا حربيًا نوويًا لأول مرة منذ 40 عامًا، كما أعلنت أيضًا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، فكيف استعدت باقي الدول للحرب؟

وأعطت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أملًا جديدًا لكييف لصد الزحف الروسي على الأراضي الأوكرانية، والتي تعاني على جبهات القتال مع استمرار الحرب لعامها الثالث، وتشمل المساعدات المقدمة من وزارة الدفاع الأمريكية، ذخيرة وراجمات صواريخ ومركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي ومضادات للدبابات محمولة، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن شبكة «ABC NEWS» الأمريكية.

روسيا تجهز للهجوم الصيفي

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن عدد من الجنرالات الروس، قالوا إن أوكرانيا ينتظرها هجوم روسي كبير الصيف المقبل، وهو الجحيم الحقيقي، وأمام كييف شهرًا للتحضير للهجوم، وهو ما كشفه أيضًا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قوله إنه أمام كييف شهرًا للتحضير للهجوم الروسي الكبير، وفي الوقت نفسه، تحصل روسيا على أسلحة إضافية من الصين وكوريا الشمالية.

بريطانيا تعلن عن تمويل إضافي للمخزون العسكري

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن تمويل إضافي للمخزون العسكري لبريطانيا بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني، أي نحو أكثر من 12 مليار دولار، وأكد أن بلاده تهتم حاليًا بصناعة الدفاع وهي على أهبة الاستعداد للحرب.

كما كشف «سوناك» أن بريطانيا تحتاج لمخزونات أكبر من الذخائر، لكنه أكد وسط تزايد التهديدات من فلاديمير بوتين: «نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها».

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، فالمملكة المتحدة تستعد لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بحلول عام 2030.

كوريا الشمالية تستعد

ونجحت كوريا الشمالية التي تستعد هي الأخرى للحرب ضد واشنطن وكوريا الجنوبية، كما تساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال محاكاة مناورة «هجومًا نوويًا مضادًا»، وأصابت جزيرة تقع على بُعد 352 كيلومترًا من كوريا الشمالية، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

ووصف الجيش الكوري الجنوبي تجربة الهجوم النووي المضاد بأنه استفزاز صارخ.

واشنطن تستهدف البنوك الصينية بسبب دعمها الحربي لموسكو

وتستهدف واشنطن البنوك الصينية بعقوبات بسبب دعمها الحربي لموسكو، وبحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فواشنطن تفكر جديًا في فرض عقوبات على البنوك الصينية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية لوقف مساعدات بكين لموسكو.

الصين تساعد روسيا.. وسط مخاوف واشنطن

وما يزيد الأزمة بين واشنطن وبكين، هو ما كشفته صور للأقمار الصناعية حصلت عليها وكالة «رويترز»، والتي كشفت عن أن بكين توفر مرسى لسفينة شحن روسية خاضعة لعقوبات أمريكية ومتورطة في عمليات نقل أسلحة كورية شمالية إلى روسيا.

كرواتيا تعلن تنشيط جيشها

وانضمت كرواتيا وفرنسا أيضًا لحالة الاستعداد التي تجتاح بعض دول العالم، إذ أعلنت وزارة الدافع الكرواتية وصول 6 مقاتلات من طراز «رافال» من واقع 12 مقاتلة اشترتها كرواتيا من فرنسا، وذلك لتجهيز قاعدة القوات الجوية الكرواتية، وهي استثمار في الجيش الكرواتي، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

بناء أول رأس حربي نووي

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت الاستعداد لبناء أول رأس حربي نووي جديد للمرة الأولى منذ 40 عامًا، وهي وسيلة واشنطن لمواكبة نمو التهديدات وحالة التوتر، التي تسيطر على العالم خلال الفترة الحالية.