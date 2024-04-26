رفع 423 طن قمامة ومخلفات في حملات مكبرة بالإسماعيلية

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن المحافظة تستعد لاستقبال أعياد الربيع خلال الساعات القليلة المقبلة، وتشهد إقبالا كبيرا من الزائرين في المحافظات المجاورة، خاصة القاهرة والشرقية والدقهلية والسويس.

وأضاف أن الإسماعيلية استعدت بحملات مكثفة في الشوارع والميادين والشواطئ لاستعادة الوجه الحضاري بما يليق بالمحافظة، مع إعادة زراعة بعض المسكنات الخضراء في المناطق المختلفة مع قرب شم النسيم.

حملات مكثفة لرفع القمامة

وشنت الوحدات المحلية في المراكز والأحياء حملات مكثفة استهدفت رفع القمامة والمخلفات الصلبة وقص وتهذيب الأشجار وإزالة البقايا منها، تضمنت جمع ورفع 113 طن قمامة ومخلفات وناتج قص أشجار من حي أول.

وكثفت محافظة الاسماعيلية أعمال النظافة بمناطق البهتيني والبلاچات وطريق كارفور وطريق أم كلثوم وشوارع سوريا والمحطة الجديدة وطريق الجلاء.

رفع 310 أطنان مخلفات

وتمكنت المحافظة من رفع 91 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة وتوابعها، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى «المحسمة الجديدة، أبوصوير البلد، الواصفية، السبع آبار الغربية، السبع آبار الشرقية، والمنايف»، فيما تم رفع 134 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى «الظاهرية، أبوعاشور، الجزيرة الخضراء، القصاصين القديمة»، إلى جانب رفع 85 طن قمامة ومخلفات من قرى «أم عزام، الوادي الأخضر، الشروق، المحسمة القديمة، السلام» بالقصاصين.