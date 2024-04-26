افتتاح مسجد جديد في القليوبية بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد عمربن الخطاب بكفر سليم بمدينة القناطر الخيرية، ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية العام 16 مسجدا خلال أربعة أشهر.

مساحة المسجد 450 مترا

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه بلغت مساحة المسجد 450 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم تناولت أن المساجد ليست مبنى فقط وإنما هي معنى ومحتوى ومضمون، حيث أشار القرآن الكريم إلى ذلك في بيان المراد من الصلاة، وكذا سائر العبادات، حيث تعتبر مدرسة أخلاقية متكاملة فالصوم تهذيب وتربية وضبط السلوك الإنسني وأيضا شعيرة الحج.

وأشار انه جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الإفتتاحات لمساجد القليوبية ودوما أوقاف القليوبية على عهدها « خدمة بيوت الله شرف »

فعالية كبرى للأطفال

في سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى اليوم تنظيم فعالية كبرى للأطفال بمسجد نصر الإسلام بقرية سندنهور مركز بنها، بحضور 250 من الأطفال من مختلف الأعمار، حيث جرى عرض نماذج من حفظة القرآن الكريم والأحاديث ومعاني المفردات.