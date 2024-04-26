تراجع أسعار 25 سلعة غذائية أساسية اليوم بالأسواق

شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية، اليوم الجمعة 26-4-2024، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، بينها السكر، والدواجن، والعدس المعبأ (الصحيح)، والمكرونة المعبأة، والزيت، والشاي، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.99 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.47 جنيه.

وجاء متوسط سعر كيلو السكر ليسجل نحو 27 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام مبلغ 14.93 جنيها في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) نحو 64.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 7.58 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الشاي 240.32 جنيه بالأسواق، بتراجع يصل إلى 6.39 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة الشاي الليبتون الـ40 جراما نجو 13.22 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.28 جنيه.

بلغ متوسط سعر عبوة الزيت الذرة الـ1 لتر (أصناف متنوعة) 111.4 جنيه، بنسبة تراجع 2.33 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس اللتر (أصناف متنوعة) نحو 87.53 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 3.24 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بنحو 51.71 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.61 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بنحو 51.71 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.61 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ المجروش بنحو 51.2 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.42 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي بنحو نحو 165.2 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.65 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بنحو 63.81 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.32 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 89.53 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.31 جنيه.

أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو المسلي الصناعي بنحو نحو 109.14 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 4.12 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو نحو 319.51 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 1.76 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الجبنة البيضاء (الثلاجة) الـ1كيلو جرام بنحو نحو 127.84 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 5.19 جنيه.

جاء متوسط سعر الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) الـ1 كجم نحو 148.52 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.72 جنيه.

أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد بنحو 110.82 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.35 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد 94 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 4.28 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور نحو نحو 162 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 14.79 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) بنحو نحو 334.58 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 4.71 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) بنحو 174.89 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 6.04 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط ) بنحو 256.09 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 5.16 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو نحو 107.09 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.47 جنيه للمستهلك.