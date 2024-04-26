افتتاح مركز خدمة مواطنين متطور لإصدار تراخيص الوحدات النهرية بمصر القديمة

افتتح اللواء مفيد صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، مقر مركز خدمة المواطنين المتطور والمجهز بأحدث الأجهزة والتطبيقات، للوصول إلى التكامل بين التعامل الورقي والرقمي؛ لحين التحول الرقمي الكامل في إصدار تراخيص الوحدات، والأفراد وذلك بمقر الهيئة بأثر النبي زهراء مصر القديمة.

تخصيص مكتب خدمة عملاء لاستقبال الاستفسارات

وأكد أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين.

وقدَّم «مفيد» شرحًا وافيًا عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، من خلال قاعة تلقي الطلبات وتقديم الخدمة للمواطن، كما تم تخصيص مكتب خدمة عملاء لاستقبال الاستفسارات وتخصيص اماكن لانتظار العملاء.