تراجع إيرادات الأفلام في شباك التذاكر وتحقق 3 ملايين جنيه أمس

تراجع ملحوظ شهدته دور العرض السينمائية مع الأسبوع الثالث لموسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي يضم 5 أفلام هي «شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، أسود ملون، عالماشي، الحريفة»، والتي تشهد منافسة قوية.

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفرواي لـ«الوطن»، أن الأفلام حققت إجمالي إيرادات مبلغ 3 ملايين و349 ألفًا و14 جنيهًا، أمس الخميس والذي يسجل تراجعا ملحوظا في شباك التذاكر لهذا الموسم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

إيرادات أفلام دور العرض السينمائية أمس

وأضاف الدفراوي، أن فيلم شقو حقق إيرادات بلغت مليونًا و699 ألفًا و622 جنيهَا، محتلا المركز الأول، بينما حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إيرادات بلغت مليونًا و431 ألفًَا و184 جنيهًا، وجاء في المركز الثالث فيلم عالماشي، والذي حقق إجمالي إيرادات بلغت 197 ألفًا و363 جنيهًا، بينما حصل فيلم أسود ملون على إيرادات بلغت 17 ألفا و988 جنيهًا، وتذيل فيلم الحريفة إيرادات شباك التذاكر بإجمالي إيرادات بلغت 2857 جنيهًا.

موعد طرح أفلام جديدة بالسينمات

وأشار محمود الدفراوي في تصريحاته إلى أنه من المقرر طرح عدة أفلام جديدة في دور العرض السينمائية بداية مايو المقبل من بينها فيلم «السرب»، وفيلم «بنقدر ظروفك».