أول أيام التوقيت الصيفي بدون «الساعة12».. أين ذهبت الـ60 دقيقة الضائعة؟

«الساعة 12 فين؟».. سؤال بات رواد السوشيال ميديا يتداولونه خلال الساعات الماضية، تحديدًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الـ 01:00 من صباح يوم الجمعة، 26 إبريل، بدلًا من الساعة 12:00 منتصف الليل.

فاليوم الجمعة 26 أبريل، أصبح 23 ساعة فقط، إذ بدأ من الساعة الواحدة، بدلًا من الساعة الـ 12:00، ليتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أصبح اليوم 23 ساعة فقط، وأين ذهبت الـ 60 دقيقة الفارقة؟.

أين ذهبت الساعة 12 من اليوم؟.. السر في التاريخ

وأجاب، مشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ عام، بشكل غير مباشر على هذا السؤال، إذ اختفت الساعة 12 بسبب تقديم الوقت 60 دقيقة كاملة، وبالتالي قفزت إلى الواحدة مباشرة، ومن المقرر أن تعود مُجددًا بعد 6 أشهر، بعدما يتم تأخير الساعة يوم الجمعة الأخير من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي، عقب 6 أشهر، تحديدًا في آخر جمعة في أكتوبر 2024، إذ تتأخر الساعة 60 دقيقة حينها، ليصبح اليوم 25 ساعة وليس 24 كالمعتاد.

فوائد التوقيت الصيفي

وبحسب ما ذكره مشروع قانون العمل بالتوقيت الصيفي، الذي تضمن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي؛ فإن هناك فوائد لتغيير الوقت تتمثل في التالي:

1- ترشيد استهلاك الطاقة.

2- زيادة الإنتاجية.

3- تعزيز الأنشطة الترفيهية.