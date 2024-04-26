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عاجل.. وزير إسرائيلي يصدم حكومة الاحتلال: المقترح المصري استسلام خطير.. وانتصار رهيب لحماس

«سموتريتش»: المقترح المصري استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس

كتب:

محمد عزالدين
07:03 م | الجمعة 26 أبريل 2024
سموتريتش

سموتريتش

وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقادا للمقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. 

وفي تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، اعتبر «سموتريتش» المقترح المصري بمثابة «استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس».

وذكر الوزير اليميني المتطرف: «اليسار في الحكومة الذي يدفع إليها يسعى إلى وقف الحرب في منتصفها وقبل أن يتحقق هدفها القضاء على حماس، وبالعودة إلى أيام «الترتيبات السياسية».

وأضاف: «فالكارثة هي إقامة دولة فلسطينية إرهابية في الضفة الغربية وغزة حيث ستعرض وجود إسرائيل للخطر».

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