عاجل.. وزير إسرائيلي يصدم حكومة الاحتلال: المقترح المصري استسلام خطير.. وانتصار رهيب لحماس

وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقادا للمقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، اعتبر «سموتريتش» المقترح المصري بمثابة «استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس».

"העסקה המצרית" מהווה כניעה ישראלית מסוכנת וניצחון נורא לחמאס. הכנף השמאלית בממשלה שדוחפת אליו מבקשת לעצור את המלחמה באמצעה ובטרם הושגה מטרתה להשמיד את חמאס, ולחזור לימי ה"הסדרים המדיניים" הרי האסון שבסופם הקמת מדינת טרור פלשתינית ביהודה, שומרון ועזה שתסכן את קיומה של ישראל.

>> — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 26, 2024

وذكر الوزير اليميني المتطرف: «اليسار في الحكومة الذي يدفع إليها يسعى إلى وقف الحرب في منتصفها وقبل أن يتحقق هدفها القضاء على حماس، وبالعودة إلى أيام «الترتيبات السياسية».

وأضاف: «فالكارثة هي إقامة دولة فلسطينية إرهابية في الضفة الغربية وغزة حيث ستعرض وجود إسرائيل للخطر».