سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-4-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-4-2024، في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرفي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليومية، مسجلًا 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية، أمام الجنيه المصري اليوم، حسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.76 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.70 جنيه للشراء، كما سجل 12.78 جنيه للبيع في بنك cib.