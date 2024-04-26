تحرير 34 محضرا تموينيا في حملة رقابية على أسواق البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة بمحافظة البحيرة حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، أسفرت عن تحرير 34 محضراً تموينياً.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية في مركز الدلنجات عن تحرير 24 محضراً تموينياً جاءت كالتالي:

- محضران إنتاج خبز نقص وزن

- 9 محاضر عدم نظافة أواني العجين

- 6 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسمية وسعر البيع وزن الرغيف

- 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق المواصفات

- 3 محاضر عدم وجود سجل زيارات، كما تم تحرير 10 مخالفات تموينية في مجال الأسواق

وفي مركز بدر بمحافظة البحيرة نفذت إدارة التموين حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق و فحص شكاوي المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر بيع مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 40 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والأنواع.

كما تم تحرير محضر بيع مبيدات زراعية غير مسجلة في وزارة الزراعة والتموين، والتي تم حظر تداولها، وتم التحفظ على 30 عبوة مبيدات بحجم العبوة لتر.

وتم تحرير محاضر بيع سجائر بأسعار تجاوزت السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

كما تم تحرير محاضر غلق لتجار تموين لإغلاقهم المحلات خلال ساعات العمل الرسمية، وثلاث محاضر عدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف في المخابز السياحية.