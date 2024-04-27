بدء صرف زيادة المعاشات في 6 نقابات مهنية خلال أيام.. اعرف التفاصيل

يبدأ خلال أيام تطبيق قرارات زيادة معاشات 6 نقابات مهنية، حيث يبدأ صرف المعاشات بالزيادات الجديدة التي أقرتها مجالس هذه النقابات أو الجمعية العمومية، وهي نقابات المهندسين، والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، إضافة إلى نقابة القراء، وذلك بعد رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة القراء القرآن الكريم. ويستعرض التقرير التالي تفاصيل هذه الزيادات وموعد الصرف.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

ويبدأ صرف معاشات نقابة المهندسين بالزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقد أول مارس 2024، وشمل الموافقة على عدد من القرارات، أبرزها زيادة معاشات نقابة المهندسين 250 جنيها، وبذلك يصبح المعاش 1600 جنيه، بدلًا من 1350 جنيها، على أن يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة بدءا من مايو 2024 المقبل، وفقا لما أكده المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين لـ«الوطن».

زيادة معاش نقابة القُرّاء

وفيما يتعلق بنقابة القراء، من المقرر أن يُصرف المعاش بالزيادة الجديدة بداء من أول يوليو 2024، وذلك بعدما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 3 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، على أن تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير، والثانية في أبريل، والثالثة في يوليو، والرابعة في أكتوبر من كل عام، وتخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

زيادة معاشات المهن الطبية

كما قرر اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين زيادة معاشات أعضائه ليصل إلى 1500 جنيه بدلا من 1350 جنيها، ويبلغ عدد المستحقين نحو 121 ألفا.

وأعلن الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، تطبيق الزيادة بداية من دفعة معاش يوليو 2024، والتي تصرف في منتصف شهر أغسطس، حيث يصرف المعاش إجمالا كل 3 أشهر في منتصف أشهر «فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر» من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يحدّث العضو الأساسي بياناته كل 4 أعوام، بينما يحدّث الورثة بياناتهم كل عامين.

وأشار «علاء» إلى أن مجلس الاتحاد يدرس مقترحا مقدما إليه بصرف المعاش بصفة شهرية بدلا من دفعة كل 3 أشهر، وذلك بناء على رغبة العديد من مستحقي المعاش.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، في تصريح سابق له، أن زيادة معاش الاتحاد لا تواكب تضخم الأسعار الحالي، ولكنها مساهمة من قبل الاتحاد لتخفيف حدة الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات من أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن هذه الزيادة ستكلف الاتحاد حوالي نصف مليار جنيه سنويا، وأضاف أنّه جرى تخصيص خط ساخن رقم 15603 باتحاد المهن الطبية لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالمعاشات.