الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تنظم ندوة عن اللغة السريانية

نطمت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، ندوة تثقيفية بعنوان «اللغة السريانية وانبثاقها من اللغة الآرامية»، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، في منطقة غمرة بالقاهرة؛ حيث حاضر خلالها السيد الملفان (المعلم) جوزيف أسمر ملكي، والكاتب والباحث والأديب في الشأن السرياني، كما حضرها عدد من الشخصيات الأكاديمية المختصة في هذا المجال من عدة جامعات وكليات مصرية.

وبعد المحاضرة، ألقى الأب الدكتور باسيليوس صبحي، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم في الزيتون، وأستاذ علم اللاهوت في الكلية الإكليريكية، كلمة شكر للسيد الملفان على محاضرته القيمة، وتحدث عن تاريخ السريان في مصر وتأثيرهم في عدة جوانب من المجتمع المصري، ثم تقدم الحضور بعدد من الأسئلة التي قام السيد الملفان بتوضيحها والإجابة عليها، لتقديم أقصى استفادة ممكنة خلال وقت الندوة.

«عيسى»: التراث السرياني له تأثير في التاريخ الكنسي

وأعرب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، عن بالغ سعادته بتنظيم هذا النوع من الندوات التثقيفية، مشدداً على ضرورة الغوص في التراث السرياني ودراسة تأثيره في التاريخ الكنسي الجامع، والتمحيص في الفروق الرئيسية بين الآرامية والسريانية؛ كما أشار إلى ضرورة استمرار هذه الندوات لنشر وزيادة الوعي خلال الفترة المقبلة.