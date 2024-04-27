تفاصيل فعاليات مهرجان أسبوع سينما المرأة في الأردن: أفلام تعرض لأول مرة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» في تقرير مُتلفز فعاليات مهرجان أسبوع سينما المرأة في دورته الثانية عشر، والذي تقيمه دولة الأردن الشقيقة بشكل دوري، وبرعاية وتنظيم هيئة الأمم المتحدة بالأردن والهيئة الملكية للأفلام.

والتقت الإعلامية شرمندة دسوقي، خلال فعاليات أسبوع سينما المرأة بدولة الأردن، العديد من الحضور البارز والمنظمين للمهرجان، الذين أكدوا لعدسة «السفيرة عزيزة» اختلاف وتميز الدورة الحالية لـ المهرجان عن الدورات السابقة.

قالت غادة سابا، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أسبوع سينما المرأة، في تصريحاتها للبرنامج: «للعام الثاني عشر على التوالي، صار مهرجان أسبوع سينما المرأة لدى الجمهور عادة وشيء مميز، ونحرص من خلال على طرح موضوعات هامة للغاية».

أما شادي النهري، مسؤول الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فأوضح أنَّ مهرجان أسبوع سينما المرأة بالأردن حرص خلال دورته الحالية، أن يشمل على أفلام من المنطقة، مضيفاً: «نطمح إلى توصيل رسائل مهمة للمرأة وهناك أفلام تعرض لأول مرة في عمان وحازت على جوائز وأثبتت نجاحها وتميزها».