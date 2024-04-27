ضبط موظف بأسيوط بحوزته 1118 قطعة أثرية بينها مجسم لتابوت بداخله مومياء

كشفت الأجهزة الأمنية في أسيوط تفاصيل ضبط موظف بحوزته قطع أثرية داخل مسكنه الكائن في دائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ورود معلومات وتحريات قطاعي «قطاع الأمن العام - شرطة السياحة والآثار» وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط، من ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على عدد «1118» قطعة أثرية.

وأوضحت الداخلية أن القطع الأثرية جاء أبرزها: مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبي بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبي عليهما نقوش ورسومات - عدد من اللوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.