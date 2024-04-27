رسالة من والدة أحمد داش على جروب للبنات بعد إشادات بابنها.. ماذا قالت؟

نجاح كبير حققه الفنان أحمد داش بعد مشاركته في مسلسل مسار إجباري الذي كان يجسد فيه شخصية شاب يدعى «حسين» وكانت شخصية منفتحة ومحبة للحياة، ليتفاعل مع عدد كبير من الجماهير حتى بعد انتهاء المسلسل لدرجة أن البعض يشاهده للمرة الثانية.

وفي لفتة إنسانية على إحدى جروبات مواقع التوصل الاجتماعي، نشرت إحدى الفتيات لقطة من مسلسل مسار إجباري عبرت خلالها عن مدى إعجابها بالمسلسل والدور الذي يجسده «أحمد داش» مدونة عليها قائلة: «أعتقد إن طنط مامت أحمد داش هنا حد ينادي لها ويقولها تنده أحمد وتقوله راندا بتحبك أوي.. أنا بتفرج على المسلسل تاني مرة والله لخفة دمه وحلاوته وكريزما».

رسالة والدة أحمد داش

تفاجأت الفتاة بتعليق والدة الفنان أحمد داش على المنشور الذي دونته على إحدى جروبات البنات، قائلة: «إيه الجمال ده.. إيه الناس السكر القمرات دول.. أنا هنا أهو.. أنا طنط مامت أحمد داش.. مليون بوسة وتريليون شكرا على الكلام الجميل ده، والله أنا بكتب الكلام ده وعيوني مليانه بالدموع اللي هى دموع فرحه وفخر ودموع محبة ليكوا.. أنا أصلا حاليا مش في مصر وألف شكرا ليكوا يا حبايبي».

وعلى الجانب الآخر، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليق والدة الفنان أحمد داش، ليشيد الجميع بمدى إعجابهم بمسلسل مسار إجباري والدور الذي جسده نجلها في المسلسل، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «ألف مبروك ليه ويارب دايما فخورة بيه»، وأيضا «المسلسل تحفه بجد».

أحداث مسلسل مسار إجباري

دارت أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار اجتماعي لايت حول الشابين «حسن» و«حسين»، وهما في مقتبل العمر وعكس بعض تماماً في كل شيء، ويكتشفان أنّهما شقيقين بعد أن كشف لهما والدهما عن السر الذي ظل دائماً يحاول التستر عليه.