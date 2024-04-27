إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن شن مختلف المراكز والوحدات المحلية، حملات إزالة تعديات اليوم السبت 27 أبريل، وتمكنت من ضبط وإزالة نحو 43 مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملات إزالة تعديات بالدقهلية

واكد أن الحملات جاءت مع انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، التي بدأت من 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

وأشار إلى أنه جرى رفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

تنفيذ 43 حالة إزالة تعديات بالدقهلية

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 43 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم كالآتي:.

- عدد 35 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1579 متر مربعا ولاية الري والصرف، وأملاك الدولة بمراكز المنصورة، السنبلاوين، ميت سلسيل.

- 8 تعدً على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة 3606 متر مربع بمركز منية النصر ، ميت سلسيل.