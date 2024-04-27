البنك الزراعي يبدأ استلام القمح في 190 موقعا بالمحافظات

بدأ البنك الزراعى المصرى فى تسلم بشائر الإنتاج المحلى من محصول القمح لموسم 2024 مع انطلاق الموسم الجديد، اعتباراً من 15 أبريل، حيث بدأ البنك فى تسلم المحصول من المزارعين والموردين فى أكثر من 190 موقعاً تخزينياً عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفقاً لأسعار التوريد والمواصفات التى أعلنتها وزارة التموين.

وحول الاستعداد للموسم الجديد، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حرص البنك على توفير جميع مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين وذلك فى إطار سعى البنك الزراعى المصرى لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلى لمساندة جهود الدولة فى تسلم محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التى حدّدتها وزارة التموين، متوقعاً زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم، مقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التى وفّرتها الدولة لموردى القمح.

وأوضح «فاروق» أن البنك الزراعى المصرى يقوم بتسلم القمح المحلى من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث إن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لتسلم وتخزين الأقماح منتشرة فى القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام، لتصل إلى 190 موقعاً تخزينياً بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.