حملات مكبرة لرصد الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بالجيزة

شنت أجهزة حي العمرانية بالجيزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وإعادة الانضباط للشارع وإلزام الورش بالغلق في المواعيد المحددة بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة، اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية.

غلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق

وأعلنت أجهزة حي العمرانية أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم غلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق بشارع اليابان من شارع خاتم المرسلين.

ايداع المضبوطات بمخزن الحي

وكشف حي العمرانية أن الحملات قامت برفع محتويات سنتر تعليمي بشارع حامد عبد العظيم من شارع ترعة الزمر بناء على الشكوى المقدمة، لافتا إلى أنه تم إيداع المضبوطات بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة العقار T9 ضمن توسعات الطريق الدائري

وأشارت أجهزة الحي إلى أن الحملات المكبرة التي شنتها الإدارات المعنية قامت بإزالة العقار T9 ضمن توسعات الطريق الدائري في نطاق حي العمرانية إضافة إلى أنه تم إيقاف أعمال بناء حوائط وتم إزالتها بالمهد بعقار بالهرم.

طمس إعلانات مخالفة بشارع فيصل

وتمكنت أجهزة الحي من إيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح وهدم حائط في المهد بشارع الجابري من شارع ناصر الثورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، لافتا إلى أنه تم طمس إعلانات مخالفة بشارع فيصل وتم التجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الجمالي إضافة إلى أعمال كنس وتجريد ورفع مخلفات بشارع العشاروه بجوار موقف الأتوبيس وشارع خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.