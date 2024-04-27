«أكسيوس» ينشر خريطة اعتقال الطلاب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بأمريكا (صور)

خلال الأيام القليلة الماضية، تم اعتقال نحو 600 شخص في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، مناهضة لما يحدث في قطاع غزة، في ما لا يقل عن 15 حرما جامعيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وفق ما نشر موقع أكسيوس الأمريكي.

اعتقالات بالجملة لطلاب في جامعات أمريكية

بحسب الموقع الأمريكي، قمعت إدارات الجامعات الأمريكية المتظاهرين من الطلاب، بطرق غير مسبوقة، مع تزايد حجم الاحتجاجات وكثافتها.

ونظم الطلاب اعتصاما في حرم جامعة كولومبيا في 17 إبريل الجاري، بعد أن أدلت رئيسة الجامعة بشهادتها أمام الكونجرس، وطالبت الشرطة بفض الاعتصام، ومنذ ذلك الحين، انتشرت ظاهرة الاعتصامات التضامنية، فيما لا يقل عن 16 جامعة في الولايات المتحدة.

وتنتشر الاحتجاجات الطلابية ضد العدوان على قطاع غزة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، لكنها تصاعدت مع أحداث الأسبوع الماضي.

ويطالب الطلاب إدارة جامعاتهم، بالتوقف عن التعامل مع الشركات التي لها علاقات مالية مع إسرائيل، وتلك التي تدعم الحرب في غزة.

إنهاء العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

كما دعت المجموعات الطلابية، لنزع العنصرية في جامعة كولومبيا، إلى إنهاء أعمال الشرطة في الحرم الجامعي، وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ودعا ائتلاف «السحب من الموت» التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى العفو الكامل عن الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، الذين تم تأديبهم بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين.

وجاءت معظم الاعتقالات، على أساس التعدي على ممتلكات الغير، ونددت بها منظمات الحقوق المدنية، مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في جورجيا، ووصفتها بأنها «حملات قمع غير دستورية على التعبير والاحتجاج».