كيفية التعامل مع الزوج الغاضب.. 7 نصائح تعيده هادئا

الغضب من الغرائز الطبيعية لدى الإنسان، يُعبر عنه في أوقات مختلفة حين يفقد القدرة على أعصابه، وفي ظل كثرة ضغوطات الحياة التي يتعرض لها الشخص، تجده ينجرف مع مشاعر الغضب التي تكون مزعجة بشدة لمن حوله، ولأن بعض النساء تجدن صعوبة شديدة في احتواء غضب أزواجهن، ما يزيد من حجم المشكلة والتباعد بينهما، فنوضح بعض النصائح التي يمكن من خلالها احتواء غضب الزوج.

كيفية التعامل مع الزوج الغاضب

وبحسب ما ورد في موقع «برايت سايد»، فإن هناك عدة نصائح يمكن أن تعتمد عليها المرأة في امتصاص غضب زوجها وإعادته هادئًا صافي الذهن، ومنها:

7 نصائح للتعامل مع الزوج الغاضب

1- حافظي على هدوئك:

من أهم الأمور التي يجب على المرأة مراعاتها عند التعامل مع زوجها الغاضب هي الحفاظ على هدوئها، وذلك لأنها إذا قابلت غضبه بغضب مماثل، فسوف تتفاقم المشكلة وتصبح خارجة عن السيطرة؛ لذا ولاحتواء غضب زوجك خذي نفسًا عميقًا وحاولي أن تظلي هادئة قدر الإمكان، حتى إذا كان زوجك يصرخ أو يتصرف بعدوانية.

2- استمعي إليه باهتمام:

حاولي أن تفهمي سبب غضب زوجك، واستمعي إليه باهتمام دون مقاطعة، ودعيه يعبر عن مشاعره بحرية، ومع أنك قد لا تتفقين مع كل ما يقوله، لكن من المهم أن تشعريه بأنك تفهمين وجهة نظره وتحترميها.

3- تجنبي اللوم أو الاتهام:

لا تُلقي اللوم على زوجك أو تتهميه بأي شيء؛ فهذا لن يؤدي إلا لزيادة غضبه؛ لذا وبدلًا من ذلك، ركزي على التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك بطريقة هادئة ومباشرة.

4- خذي بعض الوقت للتهدئة:

إذا كان غضب زوجك شديدًا، فقد يكون من الأفضل أخذ بعض الوقت للتهدئة قبل محاولة التحدث معه، فيمكن أن تقترحي عليه الخروج للمشي أو الجلوس في غرفة منفصلة لبعض الوقت، وعندما تهدأ الأمور، يمكنكما التحدث بهدوء وموضوعية.

تقديم الحب والدعم

5- عبري عن حبك ودعمك:

أخبري زوجك أنك تحبينه وتدعمينه، حتى لو كنتِ غاضبة من سلوكه، وتأكدي من أنه يعلم أنك تهتمين به وأنك تريدين حل المشكلة.

6- تجنب لغة الجسد العدوانية:

تجنبي استخدام لغة الجسد العدوانية مثل النظر مباشرة إلى عيني زوجك؛ كونها تشعره بالتحدي.

7- اطلبي المساعدة المهنية إذا لزم الأمر:

إذا لم تتمكني من حل المشكلة بمفردك، فلا تترددي في طلب المساعدة المهنية.