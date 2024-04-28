شروط حجز منزل و5 أفدنة في الطرح الجديد لـ10 تجمعات سكنية زراعية بسيناء

حددت الهيئة العامة للاستثمار شروط التقديم لحجز المنازل والأراضي الزراعية الجديدة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك بالطرح الجديد الذي أُعلن عنه بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء، بواقع منزل و5 أفدنة لكل منتفع.

شروط التقدم للحجز

ووفقًا لكراسة الشروط التي أعلنتها الهيئة مع بداية الطرح الثاني لمنازل وأراض زراعية في 10 تجمعات بمحافظات سيناء، فإن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحجز جاءت كالتالي:

- أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصريين قبل وبعد التعاقد.

- أن يكون مستوفيا لكل الشروط والضوابط بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- أن يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد عن

55 سنة وقت تقديم الطلب.

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأبناء القصر) الحصول علي أكثر من فرصة واحدة.

- ألا يكون سبق له الحصول على أرض زراعية من الدولة أكثر من 5 أفدنة.

- ألا يكون سبق له أو لزوجته الحصول علي فرصة بالمرحلة الأولي للمشروع.

- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أي جهة حكومية أو من العاملين بالدولة والذين انتهت خدمتهم لدواعي الصالح العام، أو لعزلهم لارتكابهم جريمة مخلة بالشرف.

- يلتزم الفائز بالقرعة بتقديم أصول المستندات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفي حال عدم التزامه بالمدة المحددة يتم إلغاء التخصيص والدفع بمستحق آخر من الكشوف الاحتياطية.

- يلتزم الفائز بالقرعة بسداد مقدم التعاقد خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء، وفي حال عدم التزامه بالمدة المحددة يتم إلغاء التخصيص والدفع بمستحق آخر من الكشوف الاحتياطية.

- يلتزم المنتفع بألا تكون الأرض والمسكن محلا لأي تصرف من أي نوع، سواء لكل مساحة الأرض أو جزء منها، إلا بعد موافقة جهة الولاية الكتابية وسداد كل مستحقات الدولة وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية وطبقا لأحكام وضوابط وشروط القانون 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار، طرحت منازل سكنية كاملة التشطيب على مساحة 200 متر، و5 أفدنة زراعية لكل منتفع من الطرح في 10 تجمعات جديدة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، لتوطين المصريين من المحافظات المختلفة في أرض الفيروز، على أن تكون الأولوية لأهالي شبه جزيرة سيناء، وذلك وفق ما جاء بكراسة الشروط التي أعلنت عنها الهيئة.

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