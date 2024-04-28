إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيب في هجوم صاروخي الليلة الماضية على منطقة «ميرون»، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

استمرار الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الاحتجاجات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.