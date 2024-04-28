طقس أحد الشعانين 2024.. كيف يحتفل الأقباط بذكرى دخول المسيح إلى القدس؟

تحيي اليوم الكنيسة، ذكرى دخول السيد المسيح، القدس وفقًا للتقويم الشرقي، الذي يُعرف باسم أحد الشعانين، وهو الأحد الرابع من الصوم الكبير والأخير قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو، ويترأس المطارنة والأساقفة بالكنيسة، قداسات الاحتفال بأحد الشعانين 2024، الذي يبدأ من صباح اليوم حتى الظهر، وتبدأ الكنيسة بعده أيام البصخة المقدسة والألحان الحزينة.

طقس أحد الشعانيين 2024

وقال القمص يوساب عزت أستاذ بالكلية الإكليريكية لـ«الوطن» إنّ طقس أحد الشعانين يجمع بين الفرح والحزن، إذ تبدأ الكنيسة القداس بالألحان الفريحية احتفالاً بدخول السيد المسيح أورشليم، وتقرأ 12 مزمورا وإنجيلا عند 12 أيقونة.

وأضاف أنّ الكنيسة في طقس أحد الشعانين، تقرأ الأناجيل «متى – مرقس – لوقا – يوحنا» في أركان الكنيسة الأربعة، ثم وبعد نهاية القداس، يصلي الكاهن صلاة الجناز العامة على الحاضرين، ومن لم يحضر هذا الطقس وتُوفي، يحضر الأقارب جثمانه بإحدى صلوات البصخة، ثم يوضع عليه ماء من التي تمت الصلاة عليها في القداس.

مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين

وعقب نهاية طقس أحد الشعانين 2024، تتشح الكنيسة بالسواد إذ تعلق الستائر السوداء وتغلق ستر الهيكل ليكون قداس أحد الشعانين، هو آخر قداس قبل أسبوع الآلام، وأشار إلى أنّ من ضمن طقوس الاحتفال بأحد الشعانين، حرص الأقباط على شراء سعف النخيل والتزين به وتشكيله على شكل صليب وخاتم وتاج، لإحياء مظاهر استقبال اليهود للسيد المسيح وقت دخوله القدس واستقباله كالملوك.