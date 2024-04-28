«اتشحت بالرايات السوداء».. كنائس بني سويف تحتفل بعيد أحد الشعانين (صور) 

احتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بعيد أحد الشعانين، وهو ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم، وذلك سط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة.

الأنبا غبريال يترأس قداس أحد الشعانين في بني سويف

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية شرق النيل، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير، رافعين الورود واغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

كما تراس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكاتدرائية ببا بمشاركة عدد من الكهنة.

وترأس أيضا قداس العيد القمص باسليوس الانبا بولا، وكيل دير الانبا بولا ببوش وبمشاركة مجمع اباء الدير، كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير، وقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة.

الاستعداد لعيد القيامة المجيد

وعقب نهاية القداس، اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء، وبدأت الكنيسة رحلة أسبوع والتي تنتهي بقداس عيد القيامة المجيد فجر الأحد المقبل.

وطالب الأنبا غبريال الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعين إلى الله أن يحافظ على بلادنا الحبيبة مصر، وأن يعم الاستقرار والرخاء ربوع مصر.