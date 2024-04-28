فرصة للخريجين من 6 كليات.. التقديم على مسابقة معلم مادة دون شرط «التربوي»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إمكانية التقديم على مسابقة معلم مادة من 6 كليات، دون اشتراط حصول المتقدم على دبلوم تربوي.

التقديم دون الحصول على دبلوم تربوي

وتشمل تلك الكليات وفقا لما حدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الآتي:

1- كلية التربية «أساسي، عام / خاصة، أزهر»

2- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل «البرنامج التربوي» جامعة الزقازيق.

3- كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

4- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

5- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر «شعبة التربية».

6- التربية النوعية «شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي».

ويُلبي الجهاز حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الإعلان عن الحاجة للتعاقد مع 18 ألفا و886 فردا في وظيفة معلم مساعد معلم مادة لكل من الصفوف الآتية «الرابع، والخامس، والسادس الإبتدائي»، وذلك للمواد «اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والحاسب الآلي، والعلوم» على مستوى الجمهورية.

ويبدأ التقديم خلال الشهر المُقبل في الفترة من 14 وحتى 27 من شهر مايو، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.