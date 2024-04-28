بدء المرحلة الثانية من حصر سوق الساحل والغلال في مصر القديمة

ترأس اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال حصر منطقة سوق الساحل والغلال بنطاق الحي، ترافقه الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للبدء في حصر المرحلة الثانية من منطقة سوق الساحل والغلال.

تطوير القاهرة التاريخية

وأكد رئيس حي مصر القديمة، أن الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن أعمال التطوير والتوسعات وإعادة التخطيط، وخطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، وتحسين النسيج العمراني للمناطق القديمة.

تطوير العشوائيات

كما تواصل أجهزة حى مصرالقديمة أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة، إذ يجري استكمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضاري سكني ترفيهي، بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.