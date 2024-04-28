«مصطفى وهالة» يتصدران «السوشيال ميديا» بـ«رقصة عفوية».. زواج من أول نظرة

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «dmc»، في إحدى فقراته مصطفى جميل وزوجته هالة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرقصة لهما في أحد الأفراح.

كواليس زواج مصطفى من هالة

وقال الزوج «مُصطفى»: «أكتر شيء شدني في زوجتي أنها ست فرفوشة ووشها بيضحك، وهي ست سمحة والستات ربنا خلقها لنا عشان هي اللي بتدينا الحنان، وقصة زواجنا امتدت لأكثر من 45 عاماً وتزوجنا عن حب، ومكنتش بفكر في الزواج حتى ذهبت في زيارة لبيت عمتي وبيتنا كان في عين شمس، واحنا صعايدة فمكنش فيه مقابلات كتير وصارحت والدتي برغبتي في الزواج من ابنة عمتي».

فيما قالت الزوجة «هالة»: «زوجي ابن خالي والتلاقي والقبول حدث بعد زيارة عائلية، وبدأ بحب من أول نظرة، وما لفت انتباهي ونظري له أني ارتحت له في الكلام، وأول ما شوفته ارتحت له زي ما هو ارتاح لي وبدأ بينا القبول والأحاسيس».

رقصة الفرح

وعن رقصة الفرح وقصة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف مصطفى جميل كواليس هذه الرقصة: «الفرح كان لابن أخي أحمد، الذي كان قريبا جداً مني وكنت مٌرتبطا به للغاية، وغالي عليا والفرح لابنه وكأنه ابني، والدي ووالدتي كانوا طيبين وعلمونا نحب بعض».

وتابع: «أخي رحل عنا، وكل ما تيجي سيرته بتأثر، وأخي كان معتادا على إدخال البهجة علينا وكان قريب وبحس فيه والدي ووالدتي والكل كان بيحبه وترك سيرة جميلة حب من الأشقاء والأصحاب وحد من الزمن الجميل».

أما الزوجة فقالت: «من حبنا لأخو زوجي الراحل قُمنا رقصنا، ودي كانت أول رقصة رقصناها، والرقصة كانت من القلب ومتدربناش عليها، زوجي قالي تعالي ارقصي قمت رقصت خلاص وحسيت كأنه فرح ابني بالظبط والعريس ابن عم ولادي والكل كان مبسوط وكل حاجة فيها حب وحنان من القلب بتوصل وبتكون جميلة».