ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.

وعثر بحوزته على عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية، وعدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين، أكلاشيه لذات الجهة، جهاز حاسب آلي بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.