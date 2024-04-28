440.8 مليون جنيه موازنة العام الجديد لوزارة التموين

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بقيمة إجمالية 440 مليون و816 ألف جنيه، للعام المالي 2024/2025، مقابل 399 مليون و532 ألف جنيه بموازنة 2023/2024.

95 مليونا و450 ألف جنيه تعويضات

وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، 95 مليونا و450 ألف جنيه، من بينهم 12 مليون بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما سجلت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة نحو 303 آلاف جنيه.

ووصلت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة نحو 166 مليونا و563 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو 139 مليونا و826 ألف جنيه.

تخصيص 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز

وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ 72 مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتساءل رئيس اللجنة عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسؤولو الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين على الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.