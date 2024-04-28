رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان» يكشف تفاصيل اجتماعه مع محافظ بني سويف

قال محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في إطار متابعة المجلس المستمرة برصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مختلف المحافظات المصرية، فقد اجتمعنا اليوم مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في ديوان عام المحافظة، برفقة زملائي من وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الميدانية التي يبذلها المجلس لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الإنسانية بمفهومها الشامل، وضمان حياة كريمة لهم في ظل الجمهورية الجديدة.

كشف «ممدوح» في بيان خلال تفاصيل الاجتماع، مؤكدا أنه اطلع على تجربة بني سويف الرائدة في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة في دعم المناطق الصناعية، مما ساهم في توفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة، كما تم مناقشة تجربة دعم الزراعة التعاقدية، بهدف ضمان حصول الفلاح المصري على العائد المناسب، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز حقوق الفلاح المصري.

وتابع: «كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الجهود المبذولة لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً اقتصادياً، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وكذلك تمكين الشباب من المشاركة في العملية السياسية والاجتماعية، تلك الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس التزامنا بتوفير مناخ داعم لمشاركة الشباب في عملية الإصلاح والتنمية، وتشجيعهم على الابتكار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر».