مؤلف فيلم «السرب» لـ«بين السطور»: استعنت بكثير من المصادر.. ورحلة التحضير كانت شاقة

قال عمر عبد الحليم مؤلف فيلم «السرب»، إنه أثناء العمل على كتابة وتأليف الفيلم استعان بالكثير من المصادر من بينها المرصد الذي خصصه الأزهر الشريف الذي كان يصدر إصدارات تحت عنوان «علم نفس الإرهاب»، لأنها كانت تشريحا كاملا لشخصية الإنسان المتطرف، ونفسية الإرهابي، لافتًا إلى أنه كان لديه مراجع وكتب للفكر الإرهابي نفسه ساعدته على تكوين كتابة الفيلم.

رحلة التحضير للفيلم كانت طويلة وشاقة

وأكد «عبد الحليم» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر «ONsport FM»، أن رحلة التحضير للفيلم كانت طويلة وشاقة فهناك أحداث تدور في أرض ومجتمع مختلف، إذ نجد أن المجتمع الليبي لديه العديد من القضايا المتشابكة من أطراف وجهات مختلفة وهو ما استلزم عملية بحث كبيرة استطعت من خلالها التواصل وعقد لقاءات مع شخصيات شديدة الالتصاق بالواقع هناك.

حياة العشرين شهيدا

تابع مؤلف فيلم «السرب»على جانب آخر عملت على استكشاف حياة الـعشرين شهيداً وكانت عملية التواصل مع ذويهم مؤلمة بالطبع ولكن الحمد لله استطعت الحصول على معلومات شبه وافية لرواية قصتهم بدعم كبير من الجهات المسئولة.