في حال الانتقال من عمل إلى آخر.. كيف تضم المدد التأمنية السابقة؟

يعتبر ضم المدد الخاصة بالشخص المؤمن عليه من الأمور التي تشغل بال الكثيرين وخاصة إذا حدث انتقال من مكان عمل لآخر، إذ يتساءل العديد عن كيفية ضم المدد.

ضم المدد التأمينية آليًا

ويمكن للأشخاص المؤمن عليهم الذين انتقلوا من مكان عمل لآخر ضم المدد التأمينية الخاصة بهم، ويجرى ذلك آليا من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

شراء مدد تأمينية

وفي حالة انتقل الشخص المؤمن عليه وكان هناك فترة زمنية من الانتقال للعمل الذي كان فيه إلى المكان الجديد، يقوم بشراء مدة تأمينية بالفترة التي تقاعد فيها عن العمل، فضلا عن أن شراء المدد لا يعطي الحق في المعاش ولكن يعمل على تحسينه.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن الشخص المؤمن عليه يستطيع شراء المدد التأمينية حتى يجري تحسين المعاش الخاص به ولكن هذا لا يعطي المؤمن عليه الحق في أخذ معاش.