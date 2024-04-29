«منتجي الدواجن»: تراجع أسعار الدواجن 20%.. والبيض 22%

تحدّث الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن والبيض في مصر والاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة والبيض.

هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض، ونسبة التراجع في أسعار الدواجن وصلت إلى 20%، بينما نسبة التراجع في أسعار البيض نحو 22%.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنّه يجب الحفاظ على منتجي الدواجن والبيض للوصول إلى حجم تراجع كبير في الأسعار، فثبات معدل الإنتاج أساس التراجع والانخفاض في السوق المحلي.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أنّ نصيب الفرد من الدواجن والبيض أقل من المستوى الموجود في الدول الأخرى، حيث يتم تحديد 12 كيلو للفرد من الدواجن سنويا، و100 بيضة للفرد سنويًا، ويجب الحفاظ على البروتين الحيواني وإنتاجيته في السوق المحلي.