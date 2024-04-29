آخر موعد اليوم.. التخصصات المطلوبة لوظائف شركة برج العرب للبترول

حددت شركة برج العرب للبترول، اليوم آخر موعد للتقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف عن طريق الإعارة

وكانت الشركة قد أعلنت عن حاجتها لشغل عددًا من الوظائف التابعة للشركة عن طريق الإعارة من شركات قطاع البترول الشقيقة.

اليوم آخر موعد للتقديم

ويجب على الأشخاص الراغبين في التقديم ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الوظائف المُعلن عنها.

التخصصات المطلوبة

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة حتى يتمّ التعيين في شركة برج العرب للبترول جاءت كالآتي: رئيس قسم، أخصائي، مدير لإدارة جرد ومراقبة المخزون وذلك بخبرة لا تقل عن 12 عامًا، وأيضًا خبرة لا تقل عن 9 سنوات لـ مدير إدارة العمل في إدارة العلاقات الحكومية ورئيس قسم.