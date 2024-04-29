«معلومات الوزراء»: 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تطور خلال الفترة الأخيرة.

التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار

وأضاف المركز، أن إيطاليا تعد أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 وصل إلى 5 مليارات دولار.

ووصلت قيمة الاستثمارات الإيطالية في 1288 مشروعًا بمصر وصل إلى 3 مليارات دولار.

واستعرض المركز أبرز القطاعات التي تعمل بها المشروعات الإيطالية في مصر هي:

- الصناعية.

- السياحية.

- الزراعية.

- تكنولوجيا المعلومات.

- الخدمات المالية.