«معلومات الوزراء»: توفير أعلاف بـ1.2 مليار دولار خلال الـ4 أشهر الأخيرة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قيمة الأعلاف التي تم توفيرها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وصلت إلى 1.2 مليار دولار.

توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الـ4 أشهر الأخيرة

وأضاف المركز، أن وزير الزراعة السيد القصير أعلن توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وهو ما أسهم في تراجع الأسعار الحالية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم.

ويشهد ملف الأعلاف اهتمامًا كبيرا من قبل القيادة السياسية وخاصة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد خلال اجتماع عقده على متابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع الأساسية والرئيسة، وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها.

ووفرت الدولة المصرية العملة اللازمة للإفراج عن الأعلاف وخامات الدرة والصويا الموجودين في المواني ما سبب تراجع في أسعار الخامات والأعلاف بنسبة تخطت 45% و50% مما انعكس على أسعار الأعلاف وأسعار المنتجات.