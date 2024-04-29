رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سفير السويد يزور لمكتبة الإسكندرية ويثني على إتاحة خدمات رقمية للقراء

كتب:

إلهام الكردوسي
03:24 م | الإثنين 29 أبريل 2024
هوكان ايمسجورد سفير السويد خلال جولته داخل مكتبة الإسكندرية

هوكان ايمسجورد سفير السويد خلال جولته داخل مكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم السفير هوكان ايمسجورد؛ سفير السويد بالقاهرة، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة السويدية بالقاهرة في زيارة لمكتبة الإسكندرية للتعرف عليها عن كثب باعتبارها معلماً تنويرياً وحضارياً في مصر والعالم أجمع.

واستقبلت الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، إذ اصطحبت الضيوف في جولة تفقدية، تعرفوا من خلالها على كافة مزارات ومعالم المكتبة المختلفة.

جولة سفير السويد في مكتبة الإسكندرية

وبحسب بيان المكتبة، تفقد الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقاعة نوبل بمبنى المكتبة الرئيسي، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وأعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم بما شهدوه بالمكتبة وما تقدمة من خدمات بحثية ورقمية للقراء والباحثين والزوار في كل المجالات، مؤكدا الدور الرائد الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة بين الشعوب.

اقرأ المزيد:

مكتبة الإسكندرية تستقبل الملك السابق أحمد فؤاد

رئيسة «القومي للمرأة» تزور مكتبة الإسكندرية.. وتشيد بثرائها وأصالتها

مدير مكتبة الإسكندرية: نجيب محفوظ الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي للكتاب هذا العام

مكتبة الإسكندرية تحصد المركز الثاني في جائزة البحث العلمي بمؤتمر العلمين

رابط وشروط التقديم لبرنامج شباب الباحثين العرب في مكتبة الإسكندرية
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي