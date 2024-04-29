تحرير محاضر تموينية في حملات مكبرة على المخابز السياحية بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المخابز السياحية بمدينة الخانكة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز.

التزام أصحاب المخابز بالوزن والسعر

واطمأن محافظ القليوبية على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

منع التلاعب في الأسعار المقررة للخبز السياحي

وأكد المحافظ على أصحاب المخابز السياحية منع التلاعب في الأسعار المقررة للخبز السياحي والفينو، أو الوزن أو البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة تكرار المخالفات سيتم غلق المخبز.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي، على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 35 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

تكثيف الحملات الرقابية على المخابز

كما وجه الهجان، مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

توفير السلع الغذائية في المنافذ

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين.

وخلال الجولة تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية والمخالفات ما بين نقص وزن وبيع بأزيد من السعر وعدم الالتزام بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار المعلنة.