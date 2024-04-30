أبناء الفنانة لبنى ونس يكشفون كواليس أغنية «أمي العزيزة».. «العفوية سبب النجاح»

«أمي العزيزة الحلوة اللذيذة، بعمري أضحي لأجل ما أشوفك مبسوطة، مهما أوصف مش كفاية ياما عايشين بحسك للنهاية»، كلمات في حب الأم لحنها وكتبها أبناء الفنانة لبنى ونس تقديرًا لها، ليتغنوا بعشقهم للتفاصيل والذكريات معها، فهي رمز العطاء بالنسبة لهم.

فيديو كليب أمي العزيزة

كلمات أشترك في غنائها أبناء الفنانة لبنى ونس، «آية ويوسف وأدهم وونس عمر»، جاءت لهم الفكرة ليعبروا لها عن حبهم الشديد، ولأنها رمز الحنان ومن أخذت بيديهم للنجاح، وهو ما رواه الابن الأكبر «ونس» خلال حديثه لـ«الوطن»: «فكرة الفيديو كانت هدية لماما، لأننا كنا عاوزين نعملها حاجة تفرح بيها وتقدير لتعبها».

«أنتم كل حاجة ليا»، كانت ردة فعل الفنانة لبنى ونس دليلًا على فرحتها الشديدة بتفكيرهم في تقديم هدية لها بشكل مختلف، بكلمات أغنية لتكون ذكرى خالدة: «لما سمعتها الأغنية فرحت جدًا، وعجبتها وكانت مبسوطة»، إذ كان هدفهم فرحة كل الأمهات: «كل الناس عندهم ذكريات مع أمهاتهم فحبيت أنها تكون لايقة على كل أم سواء عايشة أو توفيت».

تفاصيل الفيديو

وكتب كلمات «أمي العزيزة» بمساعدة من صديقه إسلام صبري الموسيقار ومنتج سينمائي مصري: «كان عندنا تحدي منزعلش الناس اللي فقدوا أمهاتهم مش عاوزينهم يبقى عندهم أحاسيس سلبية، فكتبنا عن كل الذكريات الحلوة المشتركة»، وبالفعل نجحوا في إيصال هذه الفكرة من خلال متابعة تعليقات الجمهور على الأغنية: «الكومنتات على الفيديو حسستنا أننا قدرنا نوصل الإحساس ده».

فرحوا الإخوة كثيرًا عند سماعهم الكلمات، وهو ما عبرت عنه آية ابنة الفنانة لبنى ونس: «أول ما سمعنا الكلمات فرحنا بيها جدًا، وبدأنا كلنا نشتغل على أننا نبقى سوا»، ليخرج الممثل الشاب يوسف الفيديو: «كان في تحضير كفكرة ورؤية بس التصوير طلع بشكل عفوي من حبنا ومن صدق الكلمات».

رسالة إلى الفنانة لبنى ونس من أبنائها

لم تكن الأغنية وحدها تعكس قوة الترابط والحب، فبعثوا رسالة حملت الكثير من التقدير لها: «أمي أعظم الستات اللي شوفناها في حياتنا، هي كل حياتنا ومش بنتعامل معاها بس كأم، لأن رابطنا معاها كل الذكريات والأحداث للي في حياتنا، من وإحنا صغيرين، أكيد كل واحد شايف والدته عظيمة بس هي أم مختلفة علمتني كل حاجة حلوة».