سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

زار سفير فنلندا لدى القاهرة بيكا كوسونين، يرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة، مكتبة الإسكندرية؛ للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

استقبل الوفد هبة الرافعي، قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت سعادة السفير نسخة من كتاب ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية.

جولة سفير فنلندا في مكتبة الإسكندرية

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض «عالم المعرفة» الرقمي، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي نهاية الجولة أعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم البالغة لزيارة المكتبة لما تحتويه من كنوز ثمينة وإمكانيات حديثة تخدم الزوار، وللدور الثقافي والتنويري الكبير لمكتبة الإسكندرية.