«التعليم» تبدأ التواصل مع المتقدمين للمدارس الرسمية الدولية للعام المقبل

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في التواصل مع المتقدمين على رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية lps، للعام الدراسي المقبل، من خلال إرسال رسالة إلى البريد الالكتروني الخاص بولي الأمر، لاستكمال إجراءات القبول، بعد إجراء المقابلات مع الأطفال المتقدمين، ومن المقرر أن يجرى ذلك خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت شروط التقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل، وهي:

- السن للمستوى الأول رياض أطفال (FS1)، ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد على 4 سنوات، و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

- في حالة عدم وجود الأبوين يجرى تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري، أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.

- لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية: المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية - مهارات التفكير.

- عقب غلق باب التقديم إلكترونيا تراجع البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولي الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل، عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط، لذا يرجى كتابته بشكل صحيح.