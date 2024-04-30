تاجر أسماك: تجار الجملة والقطاعي اضطروا لتخفيض الأسعار بسبب المقاطعة

كشف عبد الله البغدادي تاجر أسماك بدمياط، أسباب ارتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة، موضحا أن نسبة 90% من الأسماك المتداولة في مصر من إنتاج المزارع، بينما الـ10% سمك بلدي.

تكلفة الإنتاج مرتفعة بالمزارع لأنها تستخدم أعلاف وسولار وأكسجين

وتابع تاجر الأسماك بدمياط خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تكلفة الإنتاج مرتفعة بالمزارع لأنها تستخدم أعلافا وسولار وأكسجين وعمال وغفر وتأمينا على المزارع.

انخفاض الأسعار ليصبح الكيلو بـ80 جنيها

وأكد تاجر الأسماك انخفاض أسعار البلطي ليصبح الكيلو بـ80 جنيهًا، بينما البوري بـ70 و80 جنيهًا، والشبار الأخضر بـ40 جنيهًا.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يأتي مراعاة لمحدودي الدخل تحت رعاية أصحاب الجملة والقطاعي، لتواجهه الإعلامية رشا مجدي بسؤال على الهواء: «إنتو ليه رفعتوها من الأول عشان تنزلوها تاني؟»، ليؤكد أن تحديد سعر السمك يخضع للعرض والطلب، لترد الإعلامية قائلة: «يعني لما لقيتوها بتعفن اضطريتوا تنزلوا الأسعار».

وواصل حديثه مشيرا إلى أن المقاطعة التي قام بها الزبائن أتت ثمارها، فكان من نتائجها اتجاه تجار الجملة والقطاعي لتخفيض الأسعار عندما امتنع المواطنون عن الشراء.

أسباب ارتفاع أسعار السمك

وأرجع زيادة الأسعار لارتفاع تكلفة أجور العمال في مزارع الأسماك، موضحا أن علف السمك الخاص بالبلطي انخفض اليوم لـ30 ألف جنيه وذلك بعد تحرير سعر صرف الدولار، منوها: «علف الأسماك يختلف عن علف المواشي».

وواجهته الإعلامية رشا مجدي بسؤال: «طيب حلو، لما إنت بتقول العلف رخص بعد ثبات سعر الدولار من شهر ونصف، يبقى إنتو زودتوا أسعار السمك ليه 50% ولا عشان داخلين على شم النسيم والأعياد فنعلي عشان نكسب أكثر».

وأوضح تاجر الأسماك: «دورة السمك بتاخد 8 أشهر يعني مش هتنخفض على طول، والطلب زاد على الأسماك فارتفعت الأسعار.

ولفت إلى أن إيجابية المواطن في المقاطعة أدت لانخفاض الأسعار نتيجة نقص الطلب على المنتج، والتاجر لا يخزن الأسماك فلم يكن أمامه سوى النزول بالأسعار.

وقال تاجر الأسماك بدمياط، إن بداية غلاء أسعار المأكولات البحرية هو الشبار المبطرخ، معلقا: «غصب عننا والله يا أستاذة» لتختتم رشا مجدي المكالمة قائلة: الله يعينك ويعيننا.