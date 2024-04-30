5 معلومات عن جون سويني المرشح لمنصب الوزير الأول في إسكتلندا.. عمره 60 سنة

قرر حمزة يوسف رئيس وزراء إسكتلندا الاستقالة من منصب الحكومة وزعيم الحزب الوطني الإسكتلندي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أداء رهانه الأسبوع الماضي بإنهاء اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر، ما أدى إلى زيادة الضغوط من أجل حجب الثقة من البرلمان الإسكتلندي.

وفي بيان للمقر الرسمي الخاص بـ«حمزة»، تحديدًا في بوت هاوس بإدنبرة، قال معلقًا على خبر استقالته: «لقد قللت بشكل واضح من مستوى الأذى والانزعاج الذي سببته لزملائي من حزب الخضر»، ويقصد عندما طردهم من حكومته يوم الخميس الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية.

مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء في اسكتلندا

وفور اسقالة يوسف حمزة، عن منصبة كرئيس وزراء، ترشح أحد كبار الحزب الوطني في البلاد، جون سويني، الذي اصطف العديد من كبار الشخصيات في الحزب الوطني الاسكتلندي لدعمه في الساعات التي تلت استقالة «يوسف»، وفي السطور التالية نوضح أبرز المعلومات عنه، وفقًا لما نشرته شبكة «بي بي سي نيوز».

معلومات عن مرشح وزير الحكومة في استكتلندا

- ولد «جون» في مدينة إدنبرة، ويبلغ من العمر 60 عامًا.

- أمضى 5 سنوات في العمل لدى شركة Scottish Amicable Life Assurance، وذلك قبل أن يفوز بمقعد Tayside North في وستمنستر عام 1997.

- انضم إلى الحزب الوطني عام 1979 وكان عضوًا بارزًا فيه عندما كان عمره 15 عامًا فقط.

- كان يدير جناح الشباب في الحزب الوطني الاسكتلندي قبل أن يرتقي إلى مناصب عليا في الحزب ويصبح سكرتيرًا له في الثانية والعشرين من عمره.

- تشكلت نزعته القومية الحذرة في عهد زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي جوردون ويلسون، الذي ترأس الحزب من عام 1979 إلى عام 1990.