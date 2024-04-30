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محافظ القليوبية: طرح مبادرة جديدة لتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40%

كتب:

حسن صالح
01:02 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
مبادرة تخفيض أسعار الخضر بالقليوبية

مبادرة تخفيض أسعار الخضر بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار الخضروات والسلع، انطلقت اليوم بمركز ومدينة طوخ من خلال معرض «أسعار على قد الإيد»، والذي شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على منتجات المعرض، والمبادرة في الساعات المبكرة من افتتاحه اليوم، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، وكيلو الخيار 7 جنيهات. 

رضا المواطن البسيط

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المبادرة تستمر ثلاثة أيام بمركز ومدينة طوخ، ويتم من خلالها عرض منتجات الخضروات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تترواح بين 20 و 40% مشيرًا إلى أن رضا المواطن البسيط ورفع العبء عن كاهله من أهم أولويات القيادة السياسية. 

 أسعار السلع الأساسية 

أضاف المحافظ في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتم متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أنه وجه تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم.

وشدد المحافظ على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لِضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشان، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تهدد استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين.

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بقلم حسن صالح