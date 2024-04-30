عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مع الاحتفال بعيدهم.. ماذا قدمت الدولة لعمال مصر؟».

اهتمام غير مسبوق بعمال مصر

وجاء التقرير: «أولت الدولة اهتمام غير مسبوق بعمال مصر، ما انعكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العاملة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم».

وتابع: «على مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع».

خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية

وأكمل: «نجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع العام، فضلا عن إسهام المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في توفير الملايين من فرص العمل».

وأوضح التقرير: «كان للسيسي دور بارز ورئيسي في دعم الملف دعما كبيرا، حيث سبق وأصدر قرارات عديدة أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه».