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ضبط 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:36 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
ضبط مالك مصنع ملابس

ضبط مالك مصنع ملابس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس وزوجته شريكة الأول، مقيمين في نطاق محافظة الدقهلية، بتهمة النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها في المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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