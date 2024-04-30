ضبط 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس وزوجته شريكة الأول، مقيمين في نطاق محافظة الدقهلية، بتهمة النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها في المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.