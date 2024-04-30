مدرس بكلية الحاسبات: البرمجة تدخل في كل المجالات.. ولا تستطيع شركة العمل دونها

قال الدكتور محمد محمود عبد الوهاب مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إنّ الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجية المتقدمة من الصناعات التي يسهل استغلالها في الحصول على دخل كبير للبلد، دون الحاجة إلى بناء مصانع كثيرة وتكبد تكاليف كبيرة.

البرمجة مجال واسع

وأضاف، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أتحدث عن البرمجة كمجال أكبر وأكثر اتساعا، فكل شيء نستخدمه الآن يعتمد عليها، مثل التابلت والغسالة والتلفزيون والثلاجة والسيارة، أي أن المجال دخل في كل تفاصيل حياتنا الشخصية التي نتعامل معها يوميا».

وتابع المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة: «البرمجة هي اللغة التي نتحاور بها مع الأجهزة كمبرمجين لإيصال الأوامر وما نريد تنفيذه، ولا توجد شركة او وظيفة ليست في حاجة إلى البرمجة».

الاهتمام بتعليم البرمجة

وواصل: «يجب الاهتمام بتعليم البرمجة، ويمكن بدء تعلمها من سن سابقة على الصف الثالث الابتدائي، فبرامج تعليم البرمجة ممكنة، ويجب أن تكون في أساس تعليم الشباب في المراحل التعليمية المبكرة».