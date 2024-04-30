إزالة طابق مخالف في برج سكني بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في إزالة الدور السادس علوي بأحد الأبراج السكنية لمخالفة الترخيص، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأول علوي، لمخالفة القانون والرسم الهندسي، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

التصدي لمخالفات البناء والتعديات

وشدٌد المحافظ، على ضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تفعيل مواد القوانين حيال المخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.