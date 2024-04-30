استشهاد فلسطيني في القدس.. والاحتلال الإسرائيلي يتهمه بطعن شرطي

استشهد فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، جراء إطلاق النار عليه من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن، اليوم، فيما أصيب شرطي تابع لقوات الاحتلال بجرح جراء عملية طعن.

يديعوت أحرونوت: شرطي إسرائيلي تعرض للطعن

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن شرطيا يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا تعرض للطعن -ولايزال واعيا- وأصيب في شارع السلطان سليمان بالقرب من باب الزهور.

وتابعت الجريدة العبرية أنه تم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بالقدس بإطلاق النار من ضباط الشرطة الذين كانوا في مكان الحادث، وبعد عملية الطعن، تم إغلاق جميع مداخل الحرم القدسي.

القاهرة الإخبارية: إغلاق مداخل المسجد الأقصى بعد عملية إطلاق النار

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المسجد الأقصى بعد عملية إطلاق النار على أحد الشبان في البلدة القديمة بالقدس مشيرة إلى إصابة شرطي يتبع الاحتلال جراء محاولة تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.