رابط اختبار توفاس.. النتيجة تظهر خلال أسبوعين من الاختبار

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط اختبار توفاس في مادة الرياضيات والتي تكون لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وذلك بدون آلة حاسبة.

رابط اختبار توفاس

ويمكن للطلبة الراغبين في الاشتراك في مسابقة توفاس الدولية، الدخول على رابط اختبار توفاس من خلال الرابط التالي: https://tofas.education/ar/.

الاختبار دون استخدام آلة حاسبة

وهذا الاختبار تقييم للمهارات الأكاديمية للطلاب في مادة الرياضيات وذلك دون استخدام الآلة الحاسبة، وتهيئتهم للتعامل مع المسائل الرياضية وتنمية قدراتهم الحسابية والأكاديمية.

كما أن اختبار توفاس يساعد أولياء الأمور على فهم كافة نقاط القوة والضعف عند أطفالهم، فضلًا عن منح الطلاب تصنيف عالمي وهو ما يعمل على تشجيعهم.

موعد إعلان نتيجة اختبار توفاس

ويتم عمل الاختبار للطلاب بشكل مجاني وتكون مدته نحو 40 دقيقة يعتمد فيها الطلاب على قدراته الحسابية دون استخدام آلة حاسبة نهائيًا.

ويتم الإعلان عن النتيجة بعد أسبوعين من الاختبار وتحليل مستوي كل طالب بشكل مفصل، وإذا حصل الطالب على نسبة 80% يحصل على شهادة.